06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı'na 6 ayda 3'üncü kez atama yaptı. İmamoğlu göreve geldikten sonra Ulaşım Daire Başkanlığı'na, ilk olarak Taylan Engin getirildi. Temmuz ayı sonunda göreve gelen Engin, 15 Kasım'da görevden alındı.
Ardından 6 Aralık'ta Ulaşım Daire Başkanlığı'na, Doç. Dr. Mustafa Gürsoy getirildi. 2 ay görevde kalan Gürsoy, ocak ayı sonu itibarıyla geçerli olmak üzere istifa etti. Bunun üzerine İstanbul´un en önemli konularından ulaşım için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı göreve Utku Cihan'ı getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden transfer edilen Utku Cihan, İBB'de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyordu. İBB yetkilileri Cihan'ın Daire Başkanlığı'na vekaleten atandığını belirtti.
UTKU CİHAN KİMDİR?
1980, Hopa/Artvin doğumlu Utku Cihan, 2005'te Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2013'te Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Hala İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dalında 'Sürdürülebilir Ulaşım' konusunda doktora yapıyor. 2008'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Cihan, ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yaptı. 2011'de Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda Ulaşım Planlama Şefi olarak çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü iken 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren İBB Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. 23 Aralık 2019 tarihinde ise Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.
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