Taksi projesi 9'uncu kezi UKOME'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir yılı aşkın süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek istiyor. Proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'‘nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.

8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.

İBB kaynaklarından aldığım bilgiye göre; bugün de İBB’nin yeni taksi plakası projesinin UKOME’de reddedilmesi bekleniyor. Aksi olursa büyük sürpriz olur…