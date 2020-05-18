Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

İBB'nin Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı yarın hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ile ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alacak.

18.05.2020 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
İBB'nin Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı yarın hizmete giriyor
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'na Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilecek.

İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Uzman Psikolog Kevser Kurt, hizmetin öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla başlatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek önemlidir. Bu çerçevede, İBB olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı hayata geçirdik. Psikolojik Danışma Hattımızın üzerine yapılandırdık. Danışanlarımız, 0 212 449 49 00 numaralı hattımızdan 4'ü tuşladıklarında, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek için yönlendirilecek."

Kurt, sınava hazırlık sürecinin aile sistemini sosyo-ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğini, Kovid-19 salgınının barındırdığı belirsizliklerin etkiyi artırdığını kaydederek, bu etkileri şöyle açıkladı:

"Lise ve üniversite sınavlarının, bireylerin geleceğinin neredeyse tek belirleyicisi olarak görülmesi, hem birey hem de ailesi için zorlukları misliyle artırmaktadır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını, barındırdığı belirsizliklerle bu zorlukları katlamıştır. Kovid-19 sebebiyle eğitim-öğretime online devam edilmesi, öğrencilerin oluşturdukları rutinin bozulması, hazırlık kurslarının kapatılması, sınav konularında ve tarihinde yaşanan değişiklikler öğrenci ve ailesinde kaygı düzeyini arttırmış ve paniğe sebep olmuştur."

Bireylerin mesleğe geçiş sürecine kadar olan dönemde, en belirleyici faktörün sınavlar olduğuna değinen Kurt, sınavlarda gösterilen performansın, bireyin şimdi ve gelecekteki mutluluğunu belirleyen en büyük etken olarak görüldüğünü, bu nedenle girdiği sınavlarda başarı gösteren bireyin kendine güveninin artığını, çevresindeki insanlardan olumlu geri bildirimler aldığını anlattı.

Kevser Kurt, 25 Mart'ta faaliyete başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışma Hattı'nın bireysel danışmanlık, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik danışmanlık ve sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti verdiğini, her alan için, alanında uzman psikolog, klinik psikolog ve psikolojik danışmanların görev yaptığını aktardı.

İstanbul dışından da başvuru aldıklarını ifade eden Kurt, bugüne dek 77 il ve 3 ülkeden, 7 bin 528 danışana hizmet verildiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
Irak'ta Kovid-19'un ölüme yol açmadığı Duhok'ta hayat normalleşiyor
Irak'ta Kovid-19'un ölüme yol açmadığı Duhok'ta hayat normalleşiyor
Adana'da tutuklu FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
Adana'da tutuklu FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
"Fırat'ın incisi"nde karagül hasadı başladı - ŞANLIURFA
Kenedeki
Kenedeki "erken uyanış" KKKA vakalarını artırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X