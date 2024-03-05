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        Haberler Gündem İstanbul İBB'nin Gazze'ye gönderdiği yardım TIR'ları yola çıktı

        İBB'nin Gazze'ye gönderdiği yardım TIR'ları yola çıktı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere yardım malzemesi yüklenen 5 TIR yola çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:08
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        İBB'nin TIR'ları Gazze için yola çıktı
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        Sultangazi'deki İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünde düzenlenen "Gazze Yardım Tırları Uğurlama" programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ayından beri Orta Doğu coğrafyasındaki en büyük insani dramlardan birisinin Gazze'de yaşandığını söyledi.

        Hiçbir gerekçenin; masum bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve sivillerin katledilmesinin suçunu hafifletemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Artık orada yaşananların olağan hale gelip ne yazık ki haber değeri bile taşımadığı günleri yaşıyoruz. Bu insanlık dramının sıradanlaştırılmasına, elbette biz İstanbul halkı olarak, seyirci ve kayıtsız kalamayız, kalmadık. Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazze'de her gün her dakika bir insanlık suçu işleniyor. Bazı uzmanlara ve hukukçulara göre, İsrail'in yaptığı bu soykırım, tarihe ne yazık ki kötü bir süreç olarak geçmiştir." diye konuştu.

        İsrail'in saldırısı başlar başlamaz İBB Meclisi'nde Gazze halkına insani yardım ulaştırma kararı alındığını hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Belediye Meclisimizde ortaya konan bu ortak hassasiyet ve irade nedeniyle, ben buradan tüm siyasi partilere, Belediye Meclisi üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Gazze'ye yardım amacıyla gıda, hijyen malzemeleri, bebek-anne seti, bebek sütü, maması ve giyim malzemesi tedarik ettik ve bugün Kızılay aracılığıyla, Gazze halkına, milletimiz adına, şehrimizin güzel insanları adına gönderiyoruz. Yardım konusu malzemeler, AFAD tarafından talep edilen standartlara uygun olarak hazırlandı. Burada gördüğünüz insani yardım malzemesi yüklü 5 tırı, Kızılay'ın Adana'daki deposuna teslim etmek üzere yolcu ediyoruz. Gazze'nin acılarını hafifletmek, Gazzelilerin hayata tutunmalarına destek olmak görevimizdir ve bundan sonra da görevimiz olacaktır."

        Konuşmaların ardından yardım TIR'ları yola çıktı.

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        #ibb
        #gazze yardım TIRları
        #haberler
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