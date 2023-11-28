İBB'nin 2024 yılı bütçesi Meclis'te

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İBB Meclisi'nin kasım ayı yedinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okulun başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında yapıldı.

İBB'nin 2024 yılı bütçesini sunan İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçeye ilişkin özet bilgiler paylaşan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerimizi 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 15 milyar lirasını nakit ve eurobond mevcudumuzdan karşılayacağız. 20 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz.

REKLAM İSKİ ve İETT dahil 2024 yılı konsolide bütçemiz 294 milyar lira, iştirak şirketlerimizin 2024 yılı bütçesi ise 222 milyar lira olacak. Dolayısıyla toplam konsolide bütçemiz 516 milyar liraya ulaşacak. 2024 yılında iştiraklerimiz dahil yatırıma 145 milyar lira ayırdık. Böylece Türkiye’de yerel yönetimler eliyle yapılacak bütün yatırımların dörtte birini tek başımıza İstanbul olarak yine biz yapacağız." İmamoğlu, 2024 bütçelerinde de en büyük kalemin yatırım harcamaları olacağını belirterek, göreve geldiklerinden bu yana 47,3 kilometre metro hattının yapımını tamamladıklarını bildirdi. Ekrem İmamoğlu, 2024'te Mart ayının sonuna kadar Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının Çekmeköy-Samandra arasındaki 6,5 kilometrelik kısmı ile Ataköy-İkitelli Metro Hattının Bahariye-Ataköy arasındaki 11,3 kilometrelik bölümünü tamamlayacaklarını belirtti.

Toplam 17,8 kilometrelik yeni metro hattını görev sürelerince hizmete açacaklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti: "Dolayısıyla ilk dönemimizde 65,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşasını tamamlayarak hizmete açmış oluyoruz. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul’a kazandırdık. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul’un toplu ulaşımında yolculuk sayıları bakımından raylı sistemlerin payını yüzde 35den yüzde 42ye çıkardık." İmamoğlu, 2024 yılı bütçesinde raylı sistem yatırımlarını bu yıla kıyasla yüzde 55 artırarak, 33 milyar 338 milyon lira kaynak ayıracaklarını aktardı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki meydana gelen depremlerde İBBnin bölgede yürüttüğü faaliyetlere değinen İmamoğlu, bütçede deprem alanındaki çalışmalar için 10 milyar 623 milyon lira kaynak ayırdıklarını kaydetti. İmamoğlu, "İBB Miras" ekiplerince yürütülen çalışmalarla 180 çeşme, 420 tarihi hazire, 13 tarihi türbe ve 18 anıtın aralarında yer aldığı toplam 680 kültür varlığında bakım ve onarımın yapıldığını sözlerine ekledi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.