09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayının ilk toplantısında İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane binasındaki meclis salonunda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonunun Türk bayraklarıyla süslendiği toplantının açılışında, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Divan katibi Duygu Koç Şimdi tarafından okunan bildiride, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 33 askerin şehit edildiği, 32’sinin de yaralandığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da konuşmasının sonunda İstiklal Marşı'nın son kıtalarını okuyunca tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak Göksu'ya eşlik etti.
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