İBB Meclisi'nde 20 ilçenin bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı 4'üncü oturumu, İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında yapıldı. Oturumda Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsulan, Fatih ilçelerinin 2026 yılı mali bütçeleri görüşülerek oylamaya sunuldu. Anadolu Yakası'nda 4 ilçe ile Avrupa Yakasındaki 16 ilçenin 2026 bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi 12 milyar 715 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe olurken, Adalar Belediyesi ise, 657 milyon lira ile en düşük bütçeye sahip belediye oldu.

REKLAM

REKLAM advertisement1

SUYA HER AY ZAM KARARI 2026'DA DA DEVAM EDECEK

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü. Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararda, İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay yapılan zammın 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi istendi. Bunun üzerine yapılan oylamada, suya her ay yapılan zamma devam edilmesi, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'Hayır' oyuna karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.

SU KAPAMA AÇMA BEDELİ 379 LİRADAN YÜZDE 34 ZAMLA 507 LİRAYA YÜKSELDİ Genel Kurul'da ayrıca 'İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü. Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi istendi. İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi, kabul edildi. İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak. "BAZI ATIK SULARIN MARMARA DENİZİ’NE DEŞARJ EDİLDİĞİNE ŞAHİT OLDUK" İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdülkadir Altınhan, "Yoğun yağışlardan, yağmur suyunun çok yoğun olduğu dönemlerde biz bazı atık suların Marmara Denizi’ne deşarj edildiğine şahit olduk. Peki bu neye sebep oldu? Önce görüntü kirliliği, sonra kötü ve pis koku, ardından müsilaj. Sorduğumuzda bize verilen cevap nedir? Sorduğumuzda bize verilen cevap ise şu, 'Yoğun yağmur zamanında biz 2 tercihten birini öncelemek durumundayız. Ya denize deşarjı engelleyeceğiz, o zaman zemin kattaki dükkânlara veya evlere su basacak; ya da denize deşarj edeceğiz, vatandaş burada mağdur olmayacak' Gerçek böyle mi? Evet, tabii ki vatandaş mağdur olmamalı. Tabii ki vatandaşımız mağduriyet yaşamamalı. Zaten vatandaş bu kadar külfete katlanıyorsa bir metreküp su için buna mağdur olmasını beklemek de hakkaniyetli olmaz. Üçüncü bir yol mümkün mü? Üçüncü bir yol elbet mümkün. Üçüncü bir yol şu ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri inşaatını durdurma yönünde törenler yapmayacaksınız. Temel atmama törenleri gerçekleştirmeyeceksiniz. Daha çok atık su arıtma tesisi yapacaksınız, daha çok temel atma töreni gerçekleştireceksiniz ve İstanbul halkının suyunu daha temiz kılacaksınız. Asıl vazifeniz, asıl sorumluluğunuz bu" dedi.

"İSKİ’DE SU TARİFE ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMAYACAKTIR" CHP sözcüsü Burak Korkmaz, "Tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen İSKİ, hem insani su hakkı hem de fiyat politikalarıyla İstanbulluların her koşulda yanında olduğunu ispatlamıştır. Su havzalarının korunması kırmızı çizgimizdir. İçme suyu havzalarını koruyoruz. 2025 yılında göl mutlak koruma alanında 76 bin metrekare alanı kamulaştırdık, 251 kaçak yapıyı kaldırdık. Sazlıdere Barajı'nın korunması ise milyonlarca İstanbullunun su güvencesidir. Su kaynaklarını korumak, gelecek nesillere karşı vicdani sorumluluğumuzdur. 2025’te 118 km içme suyu şebekesi, 32 kilometre ishale hattı ve 2 km içme suyu tüneli inşa ettik" dedi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.