İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapıldı.
Grup ve gündem dışı konuşmaların ardından meclise sevk edilen 182 madde oylanarak komisyonlara sevk edildi.
Mecliste ilk olarak, salgından etkilenen toplu taşıma yapan minibüs esnafının İSPARK ve duraklardan ücretsiz yararlanması için AK Parti ve MHP tarafından verilen teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek komisyona sevk edildi.
Ayrıca sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması da komisyon kararının ardından çarşamba günü meclis gündemine gelecek.
Cumhur İttifakı tarafından verilen bir diğer teklifte ise Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Deprem ve Doğal Afet Komisyonunun 4 ay süreyle Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesini içeren teklif oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI KARARI MECLİSE İADE EDİLDİ
Başkanlık ek tekliflerinde iç borçlanma, 4 metro hattı inşaatı için dış borçlanma yer alırken, Emlak ve Mesken Müdürlüğünün teklifleriyle çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışı ile ilgili maddeler gündeme alınarak komisyonlara sevk edildi.
Öte yandan İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında kabul edilen üç araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kararlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.
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