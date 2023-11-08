İBB Meclis Üyesi, Düzce'de trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın içinde bulunduğu otomobil, önce aniden yola fırlayan zihinsel engelli kişiye ardından da bariyerlere çarptı. Kazada zihinsel engelli kişi yaşamını yitirirdi, Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza saat 00.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Turaplar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Adem Ok yönetimindeki otomobil, aniden yola fırlayan ve ismi öğrenilemeyen zihinsel engelliye, ardından da bariyerlere çarptı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan İBB Meclis Üyesi CHP'li Süleyman Nadir Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ Süleyman Nadir Ataman Kazada yaşamını yitiren zihinsel engelli kişinin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.