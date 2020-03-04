04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB koronavirüse karşı dezenfekte önlemlerine devam ediyor - İSTANBUL
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İBB araçlarına ve duraklarına yapılan dezenfekte işleminden görüntüler
İBB koronavirüse karşı dezenfekte önlemlerine devam ediyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle yeni tip koronavirüsten kaynaklanan tedirginlikleri en aza indirmek için dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.İBB'den yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplu ulaşım araçlarının yanı sıra görevli personellere taşıma hizmeti sağlayan servis araçlarının da belli periyotlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu belirtildi.Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, gümüş iyon teknolojisi ile insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca İBB'ye ait ibadethaneler, kültür merkezleri ve diğer bütün faaliyet alanlarının, olası salgın riskine karşı dezenfekte edildiği aktarıldı.- Metrobüs istasyonlarına el dezenfektanıAçıklamaya göre tüm otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine de vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştiriyor.Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastanesi, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak. Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!