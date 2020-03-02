İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB, İstanbul'un çiftçilerinin birlikte hareket etmesini sağlamak amacıyla Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde, "Tarımda Kooperatifleşmenin Önemi ve Avantajları" konulu eğitim düzenledi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, çiftçilerin tarımsal üretim alanında bilgi, beceri ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla çalışma yürütüyor.
Bu çerçevede Silivri ilçesi Değirmenköy Mahallesi'nde Tarımda Kooperatifleşmenin Önemi ve Avantajları hakkında eğitim faaliyeti düzenlendi. Eğitime çiftçilerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, İSYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Aysu ile kooperatif başkan ve üyeleri katıldı.
Kooperatifçilik alanında uzun yıllar çalışmalar yapan İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, tarımda kooperatifleşmenin önemi ve avantajları hakkında bilgiler verdi.
Kooperatifçiliğin tarihsel süreci, dünyadaki kooperatiflerin özellikleri üzerine değerlendirmeler yapan Kapıkıran, Türkiye'de kooperatifçilik alanında yaşanan genel sorunları da anlattı.
Eğitim programında bir konuşma yapan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise İBB olarak çiftçilerin birlikte hareket etmesini arzuladıklarını ve bunun için de tarımda kooperatifleşmenin önemli olduğunu ifade etti.
İBB’nin, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde pazarlar kuracağını ve bu pazarların sadece kooperatiflere üye olan çiftçilere tahsis edileceğini belirten Atalık, "Destekler kişisel olmayacak, kooperatifler aracılığıyla olacak." dedi.
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