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İBB kentteki depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS dersleri verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden kente gelen öğrencilere, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmaları için ücretsiz dersler verecek

Giriş: 01.03.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
İBB kentteki depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS dersleri verecek
AA

İBB Ders Atölyeleri Koordinatörü Bilge Göktürk Duran, yaptığı açıklamada, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkarak, kentin 11 noktasında gençlere hizmet verdiklerini söyledi.

Atölyelerde, uzman eğitmen kadrosu ve PDR öğretmenleriyle YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere sınav odaklı okul derslerine takviye ve sınavlarla ilgili karşılaşabilecekleri bütün sorunların üstesinden gelmelerini sağlayabilecek eğitim imkanı sunulduğunu dile getiren Duran, öğrencilere yüz yüzenin yanında çevrim içi eğitim de verildiğini belirtti.

Duran, LGS'ye girecek öğrencilere matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilgisi, YKS'ye girecek öğrencilere de matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe ve edebiyat dersleri verdiklerini, deprem bölgelerinden kente gelen öğrencilerin de Ders Atölyelerinden faydalanabileceğini aktardı.

6 Şubat tarihindeki depremden etkilenen ve İstanbul'a gelen öğrencilerin okullarından ve derslerinden mahrum kaldığını, psikolojik olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirten Duran, "O sıkıntıları aşmaları ve bu mağduriyetleri giderebilmeleri için Ders Atölyelerimiz, 11 noktada bu arkadaşlarımıza ücretsiz olarak LGS ve YKS hazırlık sürecinde tam bir destek sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Atölyeler, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçedeki 11 noktada bulunuyor. Öğrenciler, direkt şubelerden veya "dersatolyeleri.ibb.istanbul" internet adresinden kayıt yaptırabiliyor.

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