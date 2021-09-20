İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi yarın açılıyor

İBB ve YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan sergiye ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası" sergisinin İstanbul'a ekoloji ve kent çevresinden yeniden bakmaya sevk ettiğini belirterek, sergide İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden seçkinin yer aldığını söyledi.
İmamoğlu, tarihin ve bugünün simgeleri üzerinden İstanbul'un yaşadığı travmaları da hissettiren bir sergi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'un tarihsel, kültürel, politik dönüşümlerini burada hissedebiliriz. Sanat sorunların kaynağını daha açık olarak anlamaya ve hissetmeye bizi yönlendiren önemli bir kavram. Aynı zamanda çözüm yollarını bulmamıza da katkı sunan bir kavram." dedi.
İBB olarak şehrin kültür sanat dünyasını zenginleştirecek projeler geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, yerel ve uluslararası ölçekte etkinlikleri İstanbullulara sunduklarını dile getirdi.
- "İstanbul'un belleği daha fazla çalışmayla öne çıkarılmalıdır"
YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen de "Burası" sergisinin tüm dünyayı ilgilendiren iklim krizi ve çevre sorunlarına odaklandığına işaret ederek, "İstanbul tarihinde doğa temsillerine bir yandan dikkat çekerken diğer yandan çağdaş sanat yapıtlarıyla da İstanbul'un bugününe ışık tutuyor. Burası sergisi bütün sergilerde olduğu gibi izleyicilerin katılımıyla gerçek anlamını bulacak ve amacına ulaşacak." ifadelerini kullandı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da İBB'ye ait koleksiyonların kamuyla buluşturmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:
"İBB arşivleri yüzyıla dayanmış bir kent belleğidir. İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı çok önemli bir hafıza kaynağımız. Bu arşivler İstanbul bir dünya kenti olduğu için aslında bu arşivler bütün dünya ve insanlığın emrindedir. Daha fazla açılmalı ve daha fazla sunulmalıdır. Bu sergi bir anlamda bir kent müzesi için ön prova oldu. İstanbul'un belleği daha fazla çalışmayla öne çıkarılmalıdır."
Sergi küratörü Kevser Güler ise Atatürk kitaplığı arşivleri ve müze koleksiyonuyla daha önceden dar kapsamlı araştırmaları olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentle ilgili biriktirdiklerinin neler olduğunu keşfetmeyi, bunlara dair sorumluluklarımızı, talep edebileceklerimizi, nasıl haklarımız olduğunu konuşabileceğimizi de gündeme getirmeyi amaçlayan bir sergi Burası." değerlendirmesinde bulundu.
İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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