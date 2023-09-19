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        Haberler Gündem İstanbul İBB Havuzunda sıvı klor çevreye yayıldı! Çalışanlar etkilendi

        İBB Havuzunda sıvı klor çevreye yayıldı! Çalışanlar etkilendi

        Beyoğlu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyoğlu Yüzme Havuzunun bulunduğu tesiste, sıvı klor dolu bidon, depodan çıkarılırken yere düştü. Etrafa saçılan klordan iki çalışan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:20
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        İBB Havuzunda sıvı klor çevreye yayıldı
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        Beyoğlu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyoğlu Yüzme Havuzunun bulunduğu tesiste, sıvı klor dolu bidon, depodan çıkarılırken yere düştü. Etrafa saçılan klordan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı. Koruyucu kıyafetli itfaiye ekipleri, kloru temizledikten sonra hava temizleme cihazıyla zehirli gazı tahliye etti.

        KLOR BİDONU YERE DÜŞTÜ

        Olay Şişhane Bedrettin Mahallesi Ambar Arkası Sokak´taki İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu tesisinde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalışanlar içinde sıvı klor bulunan bidonu depodan çıkarırken yere düşürdü.

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        ÇALIŞANLAR DIŞARI ÇIKARILDI

        Etrafa saçılan klorun havayla teması sonucu oluşan zehirli gazı soluyan 2 çalışan fenalaştı. Durumu fark eden yetkililer sağlık ekiplerine haber verirken, diğer çalışanları gazdan etkilenmemeleri için dışarı çıkardı.

        AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

        Olay sırasında havuzda, çalışanlardan başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Gazdan etkilenen 2 çalışan, koruyucu kıyafet giyen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözleri ve boğazında yanma hissi oluşan diğer çalışanlar ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı.

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        #Beyoğ
        #haberler
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