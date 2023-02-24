İBB, Hatay'da lojistik merkezleri kurdu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Hatay'da bir lojistik merkezi kurduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay’ı birlikte ayağa kaldıracağız. Depremden etkilenen ilçeleri tekrar dolaştık ve eksikleri tespit ettik. Yoğun bir iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

İmamoğlu ayrıca, "600’e yakın vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardılar. İBB İtfaiyesi ihtiyaç olan her yerde" paylaşımında da bulundu.

MOBİL TUVALET AÇIKLAMASI

İmamoğlu şunları söyledi: "Antakya’da mobil tuvalet ve duş kabinlerinin sayısını artırıyoruz. Hatay Antakya’da deprem sonrası salgın hastalık riskine karşı ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması da yapıyor.

İBB Şehir Tiyatroları hem deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için dikim yapıyor hem de rehabilitasyon için de etkinlikler hazırlıyor."