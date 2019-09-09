İBB Genel Sekreteri Erkut'tan Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama: Toplamda 49.5 milyon lira yıllık tasarruf söz konusudur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, "ihtiyaç olmadığı halde önceki yönetimler tarafından kiralandıkları ve israfı göstermek amacıyla Yenikapı'ya çekildikleri" açıklanan araçlarla ilgili açıklama yaptı.

Erkut, Çarşamba gününden bu yana Yenikapı'da bekletilen araçlarla ilgili "Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük." dedi ve iade edilen toplam 1247 aracın kira ve yakıt giderinden yıllık yaklaşık 50 milyon lira kâr edileceğini açıkladı:

"Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracı tespit edildi. Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz.

"Sonuç olarak, 31 Mart sonrası binek araç sayısı yüzde 20 azaltılarak, "247 araç sistemden çıkarılmıştır. İade edilen "247 aracın yıllık kira gideri 35 milyon 751 lira, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin liradır. Toplamda 49.5 milyon lira yani yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Bunu 5 yıllık hizmet dönemine dağıttığımızda, 250 milyonluk bir tasarruf söz konusudur."

Belediye kayıtlarıyla ellerindeki veriler arasında farklılıklar olduğunu belirten Erkut, bazı araçlardaki takip sistemlerinin yenilenen İstanbul seçimi öncesinde çalışmadığını söyledi:

"2 Haziran ve 23 Haziran arasında baktığımızda 2100 araç kayıtlıyken, 2-20 Haziran döneminde sadece 399 araçtan sinyal gelmiştir. Bu da 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda soruları aklımıza getirmektedir."

İmamoğlu: Hızlı bir şekilde alsınlar arabalarını

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken "O kadar hizmet fazlası aracın bu kurumda varlığının anlamı neydi? Niye bazı kurum kuruluşlara kişilere hatta bazı ailelere niye araç tahsis edilsin? Açıklayacaklar, niye araçların uydu takip sistemleri belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Niye bunlar yapılıyor? Yapılmamalı. Memleketin malı, bu şehrin 16 milyon insanının malına biz gözümüz gibi bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Araçları belediyeye kiralayan şirketle bağlantıya geçildi mi, gelip oradan [Yenikapı] mı alacaklar araçlarını?" sorusuna ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Tabii, oradan [alacaklar]. Davet edilir. Yarından itibaren tutanak tutulacak. Bugün bile başlanabilir. Ben zaten söyledim, derhal, hemen hızlı bir şekilde alsınlar arabalarını. Çekecek parkları var mıdır bilmiyorum."

İmamoğlu, Yenikapı'ya çekilen 730 aracın, belediyenin anlaşmalı olduğu istasyonlardan yakıt alma hakkı olduğu bilgisini vererek "Böyle de bir acı durum var. Tümüyle bunların hepsi sorgulanacak." dedi.

Yenikapı'daki araçlar: Tartışma nasıl başladı; kim, ne tepki verdi?

Yenikapı'ya çekilen araçlar ne ve neden çekildi?

Yenikapı'ya çekilen araçların, İBB'nin önceki yönetimi tarafından ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı iddia edilen arabalar olduğu anlaşılıyor.

İmamoğlu, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü söylemişti.

Ancak o dönemde yönetimi kayyumda olan İBB ise ayrı bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

İBB açıklamasında, "İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup İBB'de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. İSKİ'nin kiraladığı toplam araç sayısı 997 adettir. Bu araçları yöneticiler değil, İstanbul'a içilebilir su verebilmek için 365 gün 24 saat görev yapan çalışanlar işlerinin gereğini aksatmadan yerine getirmek için kullanmaktadır" denildi.

Ancak İmamoğlu, gerek 23 Haziran seçimleri öncesinde gerekse de göreve başladıktan sonra bu konudaki iddialarında ısrarcı oldu ve açıklama yapmayı sürdürdü.

Son olarak, Cuma akşamı İzmir'de konuşan İmamoğlu, araçların "israfı topluma anlatmak istedikleri" için çekildiğini belirterek, " İsrafın boyutu göstermek istiyoruz. Yaptığımız şey israfla ilgili aslında. Ne kadar gereksiz bir toplum ya da kamu parasının kötü harcandığının göstergesi. Biz bunu toplum görsün istiyoruz, sonuna kadar da göstereceğiz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Cuma günü attığı Twitter mesajında, İBB'nin 2019 yılında 139 milyon TL karşılığında 2 bin 432 araç kiraladığını yazdı.

Demir ayrıca, son dört yılda düzenlenen ihalelerde tek bir geçerli teklif olduğunu ve ihaleleri hep aynı firmanın kazandığını da öne sürdü.