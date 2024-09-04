İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor, burs başvurusu nereden yapılır?
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) "Genç Üniversiteli" eğitim desteği burs başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül itibarıyla başlayan İBB burs başvurularının bu sene ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İBB burs başvuru işlemleri 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılabilecek. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 İBB burs başvuru tarihleri...
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İstanbul’da ikamet eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen İBB bursunda, başvuru tarihleri, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Burs başvurusunda bulanabilmek için belirli şartları taşımak gerekmektedir. İBB burs başvuruları genellikle her yıl akademik yılın başında başlar. Peki, "İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor, burs başvurusu nereden yapılır?" İşte İBB burs başvuru şartları ve başvuruların başlayacağı tarih...
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İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
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İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
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- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
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KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
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- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.
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