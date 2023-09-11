İBB duyurdu: 11 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Ders zili için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrenci bugün okula gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Eylül'de toplu taşıma tarifesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında "11 Eylül bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...
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Okulların açılacağı gün olan 11 Eylül Pazartesi günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Okulların açılmasıyla çok sayıda aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar İETT, metrobüs, otobüs, tramvayın bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, 11 Eylül bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilenler...
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11 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
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06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
İBB'den yapılan açıklamada; okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.
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SEFER SAYILARI ARTACAK
İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.