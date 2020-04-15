İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesine son vermesinin ardından Silivri'de lale üretimi durdu. Boş kalan lale tarlaları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin 2008 yılında başlattığı, "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesi kapsamında 30 milyon lale üretimi gerçekleştiriliyordu. İBB'nin projeye son verdiği iddia edildi. Projeye dahil olan İBB'nin de 'Bu köyde lale üretiliyor' diyerek tabela astığı köy olan Silivri Seymen köyünde üretim durduruldu. Bölgenin hava görüntülerinde tarlaların boş olduğu görüldü. Tarlalarda yalnızca önceki yıllardan kalan küçük bir alanda lale olduğu görüldü.

'İBB ALIMI BIRAKTIĞI İÇİN MECBUREN ÜRETİM DURDU'

Köylülerin büyük kısmının lale üretimi döneminde geçimlerini sağladığını söyleyen Silivri Köyleri Süs Bitkileri Kooperatifi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Erdinç Atmaca, şunları söyledi: "Köyümüze lale ekimi durmuş durumda. Biz lale ekimine İBB’nin sosyal sorumluluk projesi dahilinde başlamıştık. Yaklaşık 5-6 yıl lale ekimini sürdürdük. Fakat İBB bizden lale alımını bıraktığı için desteğini kestiği için mecburen lale üretimi durdu. Lale soğuk iklimi çok sever burada iklim önemli. Burası ılıman daha sıcak kalıyor ve küresel ısınma sebebiyle de burada lale artık çok zor yetişiyor.

Lale üretimi olduğu zamanlarda burada büyük bir kesim lalenin ot alması, çiçek kırma gibi işlerde köylüler çalışıyordu. Laleden iyi kötü bir şeyler kazanabiliyorduk. Fakat şuanda üretim tamamen durdu. Lalelerin dışında bundan sonra buraya ayçiçeği, mısır ekeceğiz tarlalarımız boş kalmaz asla. Muhtemelen değerlendirilecek. Ayrıca daha önce İBB’nin kopan laleler için gıda boyası çalışması vardı başarılı da olundu ama daha sonra lalelerin üretimi ile birlikte bu da durdu."

MUHTAR: KARDEŞ YAPMADI, ÇOĞALTAMADIK



Lale ekiminin İBB'nin desteğini çekmesi ile durdurulduğunu ifade eden Silivri Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Gençer, "Şu anda burada lale üretimi durdu. Daha önce alım garantiliydi. Lale İBB'nin orman köylerini kalkındırma projesiydi. Buradaki köylülere kazanç sağlanacaktı. Fakat lale birkaç senedir burada hiç çıkmıyor. Ekilmemesinin sebebi de soğanları burada çoğaltmamız gerekiyordu toprakla ilgili mi farklı sebeplerden dolayı mı çoğalmıyor bilmiyoruz. Kardeş yapmadığı için de laleyi çoğaltamadık. 10-15 aile lale üretiyorsa bunu ilk etapta azalttılar. Bakıldı ki buda çözüm değil üretimi kestiler. Artık lale burada ekilmiyor" dedi.