Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İBB'den toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi | Son dakika haberleri

        İBB yönetiminden toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam talebinde bulundu. Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'den toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kentte toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

        YÜZDE 30 ZAM YAPILMASI İSTENDİ

        Komisyon tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması istendi. Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

        DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

        Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34.20 liradan 44.33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38.11 liradan 49.40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100.45 liradan 130.22 liraya artırılması istendi.

        REKLAM

        TAKSİLERDE TAKSİMETRE AÇILIŞI

        Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        MİNİBÜSLERDE EN KISA MESAFE ÜCRETİ

        Minibüslerde "indibindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarılması istendi.

        Okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

        Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

        AK PARTİ GRUBU MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

        AK Parti Grubu ise gündem maddesine muhalefet şerhi koydu.

        Şerhte "Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmüş, yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığından yapılmak istenen zam kararına AK Parti Grubu olarak şerhimizin olduğunu bildiririz" ifadesine yer verildi.

        ULAŞIMA EN SON YÜZDE 35 ZAM GELMİŞTİ

        Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

        İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti. Bundan sonra ise kentteki ulaşıma ilişkin zam kararları, UKOME yerine İBB Meclisinde alınacak.

        İBB Meclisi'nde bugün görüşülecek ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifinin, Mecliste CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #İBB Meclisi
        #ulaşıma zam talebi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Habertürk Anasayfa