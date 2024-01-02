İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili önemli uyarı!

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İBB'den önemli duyuru diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.

📢ÖNEMLİ DUYURU



Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024

*Haberin görseli AA'ya aittir.