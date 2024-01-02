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        Haberler Gündem İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili önemli uyarı!

        İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili önemli uyarı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı telefonlara gelen mesajlarla ilgili açıklama yaptı ve bu mesajlarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması konusunda uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:50
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        İBB'den önemli uyarı!
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        İBB'den önemli duyuru diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

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