İBB'den 'PKK'lı personel' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'sosyal hizmet uzmanı' olarak çalıştığı ileri sürülen Ş. D.'yle ilgili olarak yayınlanan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak sosyal medya Twitter üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şöyle dendi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal hizmetler uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafların yayımlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

MAAŞ ÖDEMESİ ILO VE GIZ TARAFINDAN YAPILIYOR

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemanlardır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Evsahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir.

FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ DÖNEM

Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görüşmüştür. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır.