İBB'den “Moturcu Dostu Bariyer” uygulaması

İBB, İstanbul genelinde “Motorcu Dostu Bariyer Uygulama” çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Motosiklet kullanıcıları için kaza anında ciddi risk oluşturan bariyerlere koruyucu eklentiler yapılarak, motorcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, motosiklet sürücüleri için yüksek risk oluşturan bariyerlerle ilgili ilk olarak 2022 yılında Anadolu Yakasında çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin güvenli bariyer kurulumu çalışmalarına, motosiklet sürücüleri de katılarak destek verdi.

OTOBARİYER NEDİR