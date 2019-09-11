11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
“Beşiktaş, Kuruçeşme, 1708 (e.1343) ada, 234 parsel 28.06.1988 tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Tadilat Planında 'Turizm Konaklama Alanında' kalmaktadır. Söz konusu parselde Yeni Yapı + Restorasyon tadilat projeleri İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca onaylanarak 27.02.2017 tarih, 10 sayılı Yeni Yapı + Restorasyon Tadilat Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. 23.05.2019 tarih, 4905 sayılı Kurul Kararı ile 'tonozlu mekanlar arasındaki nitelikli kargir duvarlara yapılan müdahalelerle ilgili olarak ilgili belediyesince gerekli tespitler yapılıncaya kadar inşai faaliyetlerin durdurulmasına' karar verilmiştir. Müdürlüğümüzün 04.07.2019 tarihli yazısı ile 23.05.2019 tarihli Kurul Kararına istinaden yeniden Kurul kararı verilinceye kadar inşai faaliyetleri durdurulması hususunda ilgilisine yazı yazılmıştır. Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün (KUDEB) 20.08.2019 tarihli ve Müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazıları ile tonozlu mekanlar ve arasındaki nitelikli kargir duvarların onaylı projesine uygun olduğu hususunda Koruma Bölge Kurulu'na bilgi verilmiştir"
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