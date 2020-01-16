İBB'den ikinci görev yasağı

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İBB’nin çalışanlarına gönderdiği iddia edilen bir genelge, sosyal medyanın gündeminde. ‘fişleme’ olarak nitelendirilen mesajda İBB çalışanlarına STK ve her türlü gönüllü çalışmada da izin alması zorunluluğu getirildiği öne sürüldü.



Sosyal medyada çıkan İBB personelinin STK'larda görev alamayacağına dair iddialar İBB tarafından yalanlandı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre genelgenin ikinci bir iş yasağı getirdiğini, STK’larla ilgili kısmın fake (sahte) olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMELER BUNA GÖRE DÜZENLENECEK

İBB'nin tebliğinde şu ifadelere yer verildi: Başkanlığımız iştirak şirketlerİ bünyesinde çalışan personelin, mesai saatleri sonrasında kurumlarından izin alarak veya herhangi bir bildirimde bulunmadan ek iş yaptığı, başka bir işveren emrinde çalıştığı, bu nedenle de işe yorgun geldiği ve verimlilik kayıplarını önlemek amacıyla iştirak şirketleri bünyesinde görev yapan personelin başka bir işveren emrinde çalışmaması ve-veya gelir getirici ek bir iş yapmaması ve bireysel iş sözleşmelerinde bu konuda açık hüküm bulunmayan şirketlerimizin yeni yıl itibariyle yapılacak sözleşmelerini buna göre düzenlenmesi ve konunun personele duyurulmasına dair ilgi Başkanlık yazısı ilişikte gönderilmiştir.