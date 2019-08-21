Alt geçitle ilgili yeni plan...

Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK

Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.