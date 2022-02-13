AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul’un tarihi ve sanayisiyle, ticareti ve kültürüyle öne çıktığını ancak tarımla ilgili de önemli fırsatları barındırdığını söyledi.

İmamoğlu, yem konusunda üreticilerin maliyetlerinin büyük bir rakama ulaştığını bildiklerini, bu gideri düşürmek üzere çiftçilere süt yemi desteği sunduklarını kaydetti.

İmamoğlu, çiftçilere yönelik başlattıkları yem dağıtımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sığır yetiştiriciliği yapan işletme başına 2,5 ton, manda yetiştiriciliği yapan işletme başına ise 1,5 ton yem dağıtacağız. Böylece sığır yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçimiz yaklaşık 11 bin 500 TL’lik maliyetten kurtulmuş olacak. Burada gördüğünüz yemler, İstanbul’un 12 ilçe 110 mahallesine ulaşacak. İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi 569 çiftçimize dağıtılacak. Yemlerimizi Tekirdağ Büyükşehir Belediye’mizden alıyoruz. Böylece komşu ilimiz Tekirdağ’daki üreticilerimize de katkıda bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz."