İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.
İBB’den yapılan açıklamaya göre, hibe İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılacak.
5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imza törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield fiziki, diğerleri ise sanal yolla katıldı.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 22, 2020
İBB Başkanı İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, proje paydaşlarına teşekkür etti.
Pandemi döneminin oluşturduğu bu kritik zamanda, ekonomik çevreler arası iş birliğinin devam edebilmesinin çok değerli ve anlamlı olduğu dile getiren İmamoğlu, “Yeni teknoloji dünyasının olmazsa olmaz alanları olan veri, yapay zeka, ileri analitik çözümleri konularında yapılan faaliyetleri yakından takip ediyorum. Bence artık dünyada hızlı teknolojiye ayak uydurmak için hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör beraber hareket etmeli. Öyle ki, değişen ve gelişen bir dönüşüm söz konusu ve biz bu dönüşüme bir an evvel adapte olmalıyız. Dünyadaki bu dönüşümün bir ayağı olan akıllı şehirleşme yolculuğunda İstanbul, önemli bir mihenk taşı. Günümüzde kalabalık metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, teknoloji ile beraber akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor.’ değerlendirmelerinde bulundu.
İmamoğlu, bu yolda USTDA, İBB ve SAS Türkiye'nin iş birliği çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“İstanbul gerek jeopolitik konumu gerekse bünyesinde barındırdığı tarihi miras ile her zaman gözde bir şehir olmuştur. Ancak bu durum sorunları da beraberinde getirmiştir. Hızla artan nüfus, çarpık kentleşme gibi problemler ciddi bir trafik sorununu ortaya çıkarmıştır.”
Trafik sorununun yaptırdıkları anketlerde ilk sıralarda çıktığını aktaran İmamoğlu, “Bu nedenle ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu proje ile ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak istiyoruz.” dedi.
Törende konuşan Büyükelçi Satterfield ise İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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