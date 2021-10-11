İBB'den 207 milyon euroluk borçlanma talebi

AA

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan İBB Meclisi oturumunda gündem dışı konuşmalar ve 114 gündem teklifi ele alındı.

İBB Finansman Müdürlüğünün teklifi ile Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon euro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Yine Finansman Müdürlüğünün teklifi ile 34 adet tramvay araç alımı için 57 milyon 800 bin euro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Her iki gündem maddesi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında da üç metro projesinin devamı için İBB başkanlık makamına 655 milyon euro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verilmişti.

MECLİSE İADE EDİLEN MADDELER

Son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili eylül ayında meclisten geçen karar ile yine geçen ayki toplantıda kabul edilen Beykoz'da Millet Bahçesine ilişkin imar planı tadilatları da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Ayrıca eylül ayındaki toplantıda reddedilen Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü isimli yeni birim kurulması teklifi de İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI İHALE TARTIŞMASI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı gündem dışı söz alarak AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun gündeme getirdiği Hadımköy Halk Ekmek fabrikasının kiralanacağı yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Fabrikanın mülkiyetinin İBB'ye ait olduğunu ifade eden Balyalı, "Burası bir üretim tesisi olduğu için İBB, iştirakine devredemiyor. Belediyemize ait olan yerler daha önce de encümenden ihale yöntemiyle ilgili iştiraklerimize kiraya verilmiş. Bugün yapılan şey de bu. Üçüncü şahıslara verilmeyecek." diye konuştu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da ihale şartnamesinde bir kurum ismi yazmadığını belirterek fabrikanın Halk Ekmek'e verilmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.