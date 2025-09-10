İBB'de Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi komisyona gönderildi

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesi görüşüldü.

Bu kapsamda, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi", Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na sevk edildi.

Mecliste ayrıca farklı kalemlerdeki zamları içeren "2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi Tarife Komisyonu ile Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu'na, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde ise Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na gönderildi.

Komisyonların çalışmalarının ardından zam maddelerinin sonraki Meclis toplantılarında gündeme gelip, karara bağlanması bekleniyor.

"BU ZAM TEKLİFİ HİÇBİR MATEMATİKSEL VERİYE DAYANMAMAKTADIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle Meclise geldiğini dile getiren Gökkuş, "İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim. Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır." diye konuştu.

Gökkuş, toplu ulaşım ücretlerinin üç parametreye göre belirlendiğini aktararak, "Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur." ifadelerini kullandı. Ulaşımın, yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gökkuş, şöyle konuştu: "Belediyelerin sorumluluğu vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir. Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkanlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür. Buradan açıkça soruyoruz. Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi?"

İBB yönetimine çağrılarının net olduğunu belirten Gökkuş, "İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.