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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ongun; İBB'de koronavirüs testi pozitif çıkan 350 çalışan bulunduğunu, 2 bine yakın personelin de karantinada olduğunu duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.