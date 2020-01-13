13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "iki seçim arası işe alındığı" gerekçesiyle belediyeye bağlı İstanbul Güvenlik Anonim Şirketinden (İSTGÜVEN) çıkarılan Cengiz Taşkın, işe iade davasını kazandı.
İBB iştirakleri Medya AŞ, İSPARK, İSTAÇ, İSPER, BELTUR, BELBİM, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan yaklaşık bin 500 işçinin Saraçhane'de başlattığı protestolarda 140 gün geride kaldı.
Aralarında 21 yıllık çalışanların da olduğu bazı işçilerin açtıkları işe iade davalarını kazanmasının ardından, 31 Mart seçimleri döneminde işe alındığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerden Cengiz Taşkın da İstanbul 35. İş Mahkemesine açtığı işe iade davasında haklı bulundu.
Park ve bahçelerde güvenlik personeli olarak 27 Mart 2019 tarihinde işe başlayan Taşkın, 27 Ağustos 2019'da işten çıkartılmıştı.
İstanbul 35. İş Mahkemesi bugün görülen davada işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İstanbul Güvenlik AŞ'de işe iadesine karar verildi.
Mahkeme ayrıca işçinin yasal maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini kararlaştırdı.
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