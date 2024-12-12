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        Haberler Gündem Güncel İBB'de borçlanma talepleri onaylandı | Son dakika haberleri

        İBB'de borçlanma talepleri onaylandı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde borçlanma taleplerini içeren gündem maddeleri kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:28
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        İBB'de borçlanma talepleri onaylandı
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        İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.

        İç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

        METRO İSTANBUL’UN 500 MİLYON LİRA BORÇLANMA TALEBİ

        Mecliste ayrıca Metro İstanbul Genel Müdürlüğünün şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 milyon lira borçlanma talebi görüşüldü.

        Rapordaki komisyon görüşünde Metro İstanbula ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar/katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü.

        Borçlanma talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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