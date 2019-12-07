07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapacak. Burs sonuçları yapılan başvurulardan sonra geçtiğimizde hafta açıklanmıştı. Şimdi burs almaya hak kazananlar "İBB bursu ne zaman yatacak?" sorusİBB'den yapılan açıklamaya göre; Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı evrak kabul süresi uzatıldı. Bursların evrak beyan süresinin tamamlanmasının ardından ödeneceği tahmin ediliyor.
Süre uzatılmasına ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle;
"Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı 6 Aralık 2019 Cuma tarihine kadar teslim edebilirisiniz.
Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir. Yanlış ya da eksik beyanınız varsa sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerinden değişiklik dilekçenizi doldurabilir ve güncel puanınız ile yedek listesinde yeniden değerlendirmeye alınabilirsiniz.
Yedek listeler en geç 7 Aralık 2019 Cumartesi açıklanacaktır. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."
Burs ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi. İBB tarafından açıklama yapılır yapılmaz sayfamızda bulabilirsiniz.
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