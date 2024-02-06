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        Haberler Gündem İBB bursu 2. taksit ödeme tarihleri: 2024 İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak?

        İBB bursu 2. taksit ödeme tarihleri: 2024 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2. taksit ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İBB burs ücretleri bu yıl toplamda 7 bin 500 TL olarak üç taksit şeklinde ödenecek. Hatırlanacağı gibi İBB bursu ilk taksiti 20 Aralık tarihinde hesaplara yatmıştı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" 2. taksit ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 22:12 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:12
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" ilk taksit ödemeleri 20 Aralık tarihinde hesaplara yattı. İBB 2. taksit burs ödemeleri başladığında hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirmektedir. Peki, "2024 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?" İşte İBB 2. taksit ödemelerinin yatacağı tarih...

        • 2

          İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

          İBB 2. taksit ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin cep telefonlarına SMS gönderilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 3

          İBB BURS TAKSİTLERİ HANGİ AYDA ÖDENİYOR?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

        • 4

          2023-2024 İBB BURSU NE KADAR?

          İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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