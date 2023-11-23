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        Haberler Gündem İBB burs sonucu sorgulama ekranı 2024 | Bu yılın İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, burs sonucu ne zaman açıklanacak?

        İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        26 Eylül itibarıyla başlayan İBB burs başvuruları 20 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs sonuçları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de sona eren burs başvuruları, Aralık ayında açıklanmıştı. İşte 2023-2024 yılı İBB burs sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:38
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 yılı İBB burs miktarını açıkladı. 75 bin öğrenciye toplamda 7 bin 500 TL burs desteği sağlanacak. 20 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, burs sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          2023-2024 İBB BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

          75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. 2023-2024 İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında tamamlandı.

        • 3

          BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

          Öğrenciler, İBB burs sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

          Geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene ise İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında duyurulması bekleniyor.

          İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

        • 5

          İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

          Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının

          İstanbul’da ikamet etmesi *

          Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

          Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

          Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        • 6

          BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

          Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

          Ücretli değişim programında bulunanlar

          Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

          Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

          Sabıka kaydı olanlar

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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