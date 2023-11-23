İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
26 Eylül itibarıyla başlayan İBB burs başvuruları 20 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs sonuçları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de sona eren burs başvuruları, Aralık ayında açıklanmıştı. İşte 2023-2024 yılı İBB burs sonucu sorgulama ekranı...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 yılı İBB burs miktarını açıkladı. 75 bin öğrenciye toplamda 7 bin 500 TL burs desteği sağlanacak. 20 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, burs sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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2023-2024 İBB BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!
75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. 2023-2024 İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında tamamlandı.
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BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, İBB burs sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene ise İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında duyurulması bekleniyor.
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İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.
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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının
İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
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BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Sabıka kaydı olanlar
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