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        Haberler Gündem İBB burs sonucu sorgulama 2024 | İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında 75 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. 16 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs başvuru sonuçları için gözünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2024 İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 00:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 00:01
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Böylelikle İBB toplamda 7.500 TL burs ödemesi yapmış olacak. Peki, "2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte İBB burs sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

          İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

          İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

        • 4

          İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

          Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

          Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

          Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

          Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        • 5

          BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

          Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

          Ücretli değişim programında bulunanlar

          Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

          Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

          Sabıka kaydı olanlar

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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