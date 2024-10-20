iBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? iBB burs sonuçları bekleniyor

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.

Bu bilgilere göre bu sene İBB burs sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.