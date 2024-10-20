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        Haberler Bilgi Yaşam iBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? iBB burs sonuçları bekleniyor

        iBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? iBB burs sonuçları bekleniyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite burs başvuruları 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. Peki iBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:25
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        • 1

          iBB burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. Başvurular sona erdi. Peki iBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.

          Bu bilgilere göre bu sene İBB burs sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak.

          Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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