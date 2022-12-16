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İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonucu sorgulama sayfası tıkla öğren! İBB burs sonucu ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonucu sorgulama sayfası

İBB burs sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Tutarı 4.500 lira olarak belirlenen İBB bursu ile ilgili en çok merak edilen; İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna dair son durumu bir araya getirdik...

Giriş: 16.12.2022 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) tarafından üniversiteli öğrencilere verilen ve bu yıl 4.5000 lira olduğu açıklanan bursların sonucu ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, 26 Eylül-16 Ekim 2022 tarihlerinde başvuruları alınan IBB bursu ile ilgili tüm ayrıntılar...

  • İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

  • İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK? 

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

  • İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

    Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

    Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

  • BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

    Açık öğretimde okuyan öğrenciler

    Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

    Ücretli değişim programında bulunanlar

    25 yaşından büyükler

    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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