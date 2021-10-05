İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. Başvurular ise gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleşecek. İBB Burs başvuruları 22 Ekim'de sona erecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB burs başvuru ekranı...

İBB BURS BAŞVURUSU EKRANI 2021

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İMAMOĞLU'NDAN BURS AÇIKLAMASI

Üniversiteli Genç Kardeşim,

Türkiye’nin en özgür, en eğlenceli, en ilham verici şehrinde yeni bir başlangıç yapıyorsun. Seni tebrik ediyor, hayallerini gerçekleştirmek için en güzel fırsatların İstanbul’da olduğunu müjdelemek istiyorum.

Üniversite yaşamın boyunca İstanbul’da burs ve konaklama konusunun önceliklerin arasında olduğunun farkındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de enerjimizi senin daha mutlu ve özgür bir yaşam sürmen için harcıyoruz. “Genç Üniversiteli” projesi kapsamında 2019 yılında başlayan eğitim desteğimiz bu yıl da devam ediyor.

Burs başvurusunu 5-22 Ekim tarihleri arasında web sayfamızdan gerçekleştirebilirsin. Değerlendirmelerin şeffaf, titiz ve adil bir şekilde yapılacağından emin olabilirsin. Çünkü biz herkesin eşit ve adil koşullarda yaşadığı bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Şeffaflık ve adalet bizim olmazsa olmaz koşulumuz.

İstanbul’da seni yalnızca maddi konularda değil, kültür, sanat, müzik, bilim ve spora kolayca ulaşabileceğin platformlarla da destekliyoruz. Lütfen bizi takip et. Senin hayallerin için varız, seninle daha umutlu ve güçlüyüz.

Başarı ve sevgi dileklerimle...

Başvuru Genel Koşulları



T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

veya öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.