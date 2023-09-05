İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2023-2024 İBB burs başvuru şartları neler?
İBB burs başvuru tarihleri için araştırmalar sıklaştı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler "İBB bursu başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 İBB bursu başvuru detayları...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla burs yardımında bulunuyor. Öğrenciler İBB burs başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2023-2024 İBB burs başvurusu ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak 'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı. Bu sene de başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.
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İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi*
-Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
-Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak**
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KİMLER BAŞVURUDA BULUNAMAZ?
-Açık öğretimde okuyan öğrenciler
-Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
-Ücretli değişim programında bulunanlar
-25 yaşından büyükler
-Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
-Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri