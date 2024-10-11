İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBBS burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi lisans, önlisans ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yeni eğitim öğretim döneminde burs hakkı kazandırıyor. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler için başvuru ekranı 25 Eylül'den itibaren açıldı. Bursa başvurular "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul portalı üzerinden yapılıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBBS burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
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İBB burs başvuru süreci devam ederken başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBBS burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
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İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencilerinin gündeminde sonuç tarihi var. Başvurular, "İstanbul Senin" uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirilecek.
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İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Genç Üniversiteli eğitim bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak duyuruldu.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Bursa başvurular “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul portalı üzerinden yapılıyor.
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