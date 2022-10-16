İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konu ile alakalı açıklama geldiğinde eşzamanlı olarak haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.