İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Burs başvuruları nasıl yapılır? soruları İBB'nin üniversite öğrencilerine sunduğu 3 bin 200 liralık burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından soruluyor. İşte İBB bursu ile ilgili detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Şubat tarihine kadar alınacak İBB burs başvurularının değerlendirilme sonuçları 10 Şubat 2020 Pazartesi günü açıklanacak. 24 Şubat tarihinde ise yedek liste erişime açılacak.

İBBA BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvurusu gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, Anne veya Baba T.C. Kimlok No ve Doğrulama kodunu girdikten sonra açılan sayfadaki başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurulması halina başvurular yapılmış olacaktır.

İBB BURS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler öğrenci sayılmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler öğrenci sayılmaz.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Belgelerin Teslim Edileceği Adresler

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP

Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

- Eğitim Yardımı başvuruları sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

- Evrakların posta ile gönderilmesi durumunda zamanında ulaşmayan evraklar, yanlış adrese teslim edilen evraklar ve eksik evrakların sorumluluğu öğrenciye aittir. Bu nedenle evraklarınızı elden teslim etmenizi öneririz.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

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