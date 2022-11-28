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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne kadar?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bu yıl her bir öğrenciye 4.500 lira olarak ödeneceği açıklanan İBB burs başvuru sonuçları için artık heyecan dorukta. Söz konusu konuya dair bilgileri derledik. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...

Giriş: 28.11.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları gündemden düşmüyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği İstanbul'da binlerce öğrencinin başvurduğu ve sonuçlarının açıklanmasını beklediği konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, İBB burs sonuçlarına dair tüm ayrıntılar...

  • İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı.

    Bu sene henüz açıklanmayan İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

  • İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK? 

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

  • İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

    Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

    Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

  • BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

    Açık öğretimde okuyan öğrenciler

    Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

    Ücretli değişim programında bulunanlar

    25 yaşından büyükler

    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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