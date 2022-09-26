İBB burs başvurularının detayları merak ediliyor. Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak gibi genel başvuru şartları olan İBB başvurularında son başvuru tarihi ve İBB burslarının kaç kişiye verileceği merak ediliyor. İşte merak edilenler...