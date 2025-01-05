İBB bursu ödeme tarihleri: İBB bursu ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek olmayı sürdürüyor. Bu yıl, 100 bin öğrenciyi kapsayan ve 15 bin TL olarak belirlenen Genç Üniversiteli bursunun ödeme takvimi belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği ilk taksit ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak. Peki, 2025 İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte İBB burs ödeme takvimi...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği kapsamında, toplamda 15 bin TL’lik burs ödemelerinin ilki yapılacak. Başvuru süreci ardından açıklanan sonuçlarla birlikte, "İBB bursu ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.
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İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde yatacak.
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İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
1. Açık öğretimde okuyan öğrenciler
2. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
3. Ücretli değişim programında bulunanlar