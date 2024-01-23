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        Haberler Gündem İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi hangi gün yatacak?

        İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi hangi gün yatacak?

        İBB burs ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 7.500 ödenecek burslar üç taksit halinde yatırılacak. Bu noktada gözler "İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:55
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerine yapılan burs desteği, 3 taksit olarak yatırılıyor. Bursların ilk taksiti 20 Aralık’ta tamamlandı. Geriye kalan 5.000 TL ise iki taksit şeklinde yatırılacak. Peki, İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi hangi gün yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

          İBB 2. taksit ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin cep telefonlarına SMS gönderilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 3

          İBB BURS TAKSİTLERİ HANGİ AYDA ÖDENİYOR?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

        • 4

          2023-2024 İBB BURSU NE KADAR?

          İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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