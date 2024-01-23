İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerine yapılan burs desteği, 3 taksit olarak yatırılıyor. Bursların ilk taksiti 20 Aralık’ta tamamlandı. Geriye kalan 5.000 TL ise iki taksit şeklinde yatırılacak. Peki, İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi hangi gün yatacak? İşte, detaylar...