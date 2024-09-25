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        Haberler Bilgi Gündem İBB beslenme desteği kime, kaçıncı sınıf öğrencilerine verilir, beslenme paketinde neler var, ne kadar süreyle verilir?

        İBB ilk ve ortaokul öğrencilerine beslenme desteği veriyor: Beslenme desteği nedir, içinde neler var?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen sene başlattığı 'Okul Beslenme Desteği Projesi'ne bu sene de devam ediyor. Yeni öğretim yılında ilk ve ortaokul öğrencilerine, 180 gün boyunca her gün 5 bin adet beslenme desteği sağlanacak. Peki, İBB beslenme desteğinde neler var? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:21
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda beslenme dağıtımı yapacak. 2023 yılında başlayan projede şu ana kadar öğrencilere 1.283.385 adet beslenme paketi ulaştırdı. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor. İşte, İBB beslenme desteği detayları...

        • 2

          İBB BESLENME DESTEĞİ NEDİR?

          İBB, İlk ve ortaokul sınıf öğrencilerine dağıtım araçlarıyla beslenme dağıtıyor. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

        • 3

          İBB BESLENME DESTEĞİNDE NELER VAR?

          Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.

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