İBB Başkanı İmamoğlu: Önümüze bakacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Usta eşlik etti.

İmamoğlu, “İstanbul'un ittifakı, İstanbul'un birliği ve beraberliği tarihte görülmemiş bir yerel seçimi hepimize yaşatacak. Biz gücümüzü birleştiricilikten alıyoruz, birleşmeden, bir arada olmadan, icraatçılıktan, halkçılıktan alıyoruz. Çocuklarımıza hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. İcraat yaptığımız için güçlüyüz. Bu şehrin bütün evlatlarını düşündüğümüz için güçlüyüz. Rantçıları değil halkçıları seçeceksiniz. İstanbul'da vatandaşın her sorununa koştuk. Biz bu şehri unutulmuş her alanını yeniden ayağa kaldırdık. Bakın, hemen yanı başınızdaki Büyükdere fidanlığını biliyorsunuz değil mi? Yıllarca o koca alanı çöp haline getirdiler. Hatta bu bölgede insanların huzurunu kaçıran bir merkeze dönüştü. Öyle değil mi? Şimdi pırlanta gibi bir yer oldu. Pırlanta gibi. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Milletin malını millete emanet ediyoruz. Onlar milletin malını bir avuç insana emanet etmek için çalışıyor. Biz hayır diyoruz, milletin malı millete. Adamcılık yok, kayırmacılık yok" ifadelerini kullandı.

REKLAM "ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE, KENT LOKANTASI AÇTIK" Sarıyer'de çözülen tapu sorununa da değinen İmamoğlu, “Bakın biz yıllarca bu ilçemiz, Sarıyer belki de İstanbul'da en fazla tapu sorunu yaşadı. Doğru mu? Biz bu ilçede yaklaşık 200 bin insanımızı ilgilendiren tapu sorununu çözdük. Dağıtımına başladık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Çok kötü, metruk durumdaki Duatepe'yi yeniledik insanlarımıza açtık, orayı da görün. Füniküleri yapamadılar, yarım bıraktılar, müteahhit çalışmıyordu. Aşiyan-Hisarüstü fünikülerini bitirdik milletimize açtık. Yine o Hisarüstü'nü pırlanta gibi meydanıyla, çevresiyle bitirdik. Yetinmedik, öğrencilerine çile çektirilen, öğrencilerine zulüm ettirilen Boğaziçi Üniversitesi gençlerine kent lokantası açtık. Biz bu şehrin dokunulmamış, unutulmuş insanlarını mutlu edecek her işi yaptık" diye konuştu.

"BUNLAR SOSYAL YARDIMLARI KESER DEDİLER" İmamoğlu, “Bunlar sosyal yardımları keser dediler değil mi? Tam 6 katına çıkarttık 6 katına. Onlar sadece bir öğrenciye burs verdiler. O da 200 bin dolar burslu, öğrenci okuttular. Bir kişi torpilli. Biz ne yaptık? Sadece bu sene tam 100 bin üniversite öğrencimize burs dağıttık. Bu sene 7 bin 500 lira verdik, seneye 15 bin lira vereceğiz. Biz göreve geldiğimizde burs nasıl sıfırsa kreş de sıfırdı. İstanbul'un en büyük kreşlerinden birisini Büyükdere Fidanlığının içinde açıyoruz. Öğrenci alıyor orası yavaş yavaş. 100 adet bakın sıfırdı. 4 yılda, 4 buçuk yılda 100 adet kreşimiz oldu" şeklinde konuştu. ŞÜKRÜ GENÇ YORUMU: ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tekrar aday gösterilmemesi tartışmalarına da değinen İmamoğlu, “Sarıyer'de Şükrü Başkan güzel işler yaptı. Kendisine teşekkür ederiz. Ama şimdi başka bir arkadaşımız görev yapacak. 2 dönem, 10 yıldır büyükşehir belediyesinde birlikte görev yaptığımız Büyükşehir'de mecliste ve komisyonlarda birlikte çalıştığımız yine Sarıyer'in evladı, Oktay Aksu'yla görev yapacağız. Şimdi onunla yürüyeceğiz. Görev devir teslim olur. Şimdi, bundan sonra önümüze bakacağız. Geride kalanlar kaldı, önümüze bakacağız. Tam gaz koşacağız. Tam yol ileri diyeceğiz" ifadelerini kullandı. REKLAM *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.